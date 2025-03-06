Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı

Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktor, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

06.03.2025 16:41
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Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı

SAMSUN - Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktor, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yaparken 17 Şubat'ta gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit Operasyon Bölgesi Kuzey Irak'ta rahatsızlanan 33 yaşındaki Samsunlu Doktor Koray Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Doktor Koray Arslan için Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenledi. Burada şehit doktorun annesi Bahar, babası Recep ile kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan büyük üzüntü yaşarken, eşi Elena Arslan da gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin cenazesine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, il müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


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