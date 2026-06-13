Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Hamit Şahin Tüneli'nde görevli Karayolları personeline yangın eğitimi verildi ardından tatbikat gerçekleştirildi.
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü planlaması kapsamında düzenlenen eğitimde, tünelde görev yapan personele yangınlara ilk müdahale, acil durum yönetimi, tahliye süreçleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Teorik eğitimin ardından senaryo gereği oluşturulan yangın olayına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Muhtemel bir tünel yangınında uygulanacak müdahale yöntemleri, itfaiye ekiplerince uygulamalı olarak gösterildi.
Tatbikatta, yangın anında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, personelin acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması ve müdahale süreçlerinin test edilmesi amaçlandı. - BAYBURT
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayburt'ta tünel yangın tatbikatı - Son Dakika
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