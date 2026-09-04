Şehit J. Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti - Son Dakika
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Şehit J. Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti

Şehit J. Er Fayik Alkan\'ın Babasına Vefa Ziyareti
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Bilecik Bozüyük'te 1994'te şehit düşen J. Er Fayik Alkan'ın babası Selim Alkan, İlçe Jandarma Komutanlığı personelince evinde ziyaret edildi. Baba, duygu dolu anlar yaşarken talebi olup olmadığı soruldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 09 Kasım 1994 yılında Girtepe bölgesinde şehit düşen J. Er Fayik Alkan'ın babasını vefa ziyareti gerçekleştirildi.

J. Er Fayik Alkan 09 Kasım 1994 yılında Siirt ili Eruh ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu emrinde iken görev esnası Girtepe bölgesinde bulunan Dağdöşü Jandarma Karakolunun emniyeti için pusu timine bölücü PKK'lı teröristler tarafından hain saldırısında çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak şehit olmuştu. Şehidin Bozüyük'te bulunan baba evine Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Baba Selim Alkan karşısında jandarma personelleri görünce duygu dolu anlar yaşarken, şehidimizin babasına herhangi bir talebi olup olmadığı soruldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Bozüyük, Bilecik, Selim, Siirt, Eruh, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit J. Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit J. Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti - Son Dakika
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