Şehit Kokusu Parfümüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Şehit Kokusu Parfümüne Cezai İşlem

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Şehit Kokusu' adıyla parfüm satan bir işletmeye para cezası kesildiğini bildirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle Reklam Kurulu, 3 ay süreyle durdurma kararı aldı. Ayrıca, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimde fiyat etiketine aykırılıklar tespit edilerek 52.800 TL ceza uygulandı.

27.09.2024 15:57
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'Şehit Kokusu' adını verdiği parfümü satan işletmeye ceza

ANKARA - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada 'Şehit Kokusu' ismini verdiği parfümü satan işletmeye para cezası kesildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürcan, "Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli instagram hesabında yer alan; 'şehit kokusundan hazırladık.' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir. Reklam Kurulu tarafından; oplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun'un 77/12'nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından; ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Şehit Kokusu Parfümüne Cezai İşlem
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Kokusu Parfümüne Cezai İşlem - Son Dakika


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