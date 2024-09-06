Şehit Ailelerinin Acısı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit Ailelerinin Acısı Devam Ediyor

Şehit Ailelerinin Acısı Devam Ediyor

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü saldırısında şehit olan 16 askerden Eskişehirli Mustafa Özdemir'in ailesi acılarını yaşıyor.

06.09.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü saldırısında şehit olan 16 askerden Eskişehirli Mustafa Özdemir'in ailesi acılarını yaşıyor. Anne Fatma Özdemir, "İtirafçı olup aftan yararlanmak istiyorlar ya, kesinlikle o aftan yararlanmasınlar. O delikten çıkmasınlar, onlar daha nefes alıp orada kaldıklarına dua etsinler" derken, baba Metin Özdemir ise, "Devletimiz şu anda daha güçlü, Allah'a şükür teröristlerin daha iyi belini kırıyoruz" dedi.

Şehit astsubay Çavuş Mustafa Özdemir'in baba ocağında 9 yıldır hüzün var. Aradan geçen yıllara rağmen gözü yaşlı olan anne baba çocuklarına ait eşyalara sarılarak avunuyor. Oğlunun hala üzerinde tozu bulunan çantasını silmeye kıyamayan anne, diğer eşyalarını da zaman zaman çıkarıp hasret gideriyor. Anne Fatma Özdemir, olayla ilgili yargılanan şüphelilerin, af veya itirafçı durumunda serbest bırakılmamasını istiyor.

"Ben 2014 yılında kaldım"

Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra bugüne kadar sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Fatma Yıldırım, "Dokuz yıl nasıl geçtiğini bilemiyorum. Hep acılar içinde hastayım, acile gidiyoruz geliyoruz ilaçlar. Oğlumu uyuduğumda ancak unutmuş oluyorum. Uyandığımda yine ateş yanıyor, aynı yani. Sadece bugün yıldönümü diye değil. Biz her gün, her gün, her an, hiç aklımızdan çıkmıyor, her an yanımızda yani. Evlat acısı, çok acı Allah kimseye vermesin" dedi.

"Askerimize her gün dua ediyorum"

Oğlunun Hakkari'deki görev süresinin 6 ay kaldığını söyleyen anne Fatma Yıldırım, "18 ay artık bitiyordu Yüksekova'da. O da heyecanlıydı, düğünün hazırlıkları, gelince düğünü yapacağız diye düşünüyorduk, gelin kızım falan. Böyle olunca hep hayallerimiz yarım kaldı. Başka annelerinin yüreği yanmasın. Askerlere her gün zaten dua ediyorum. Biz buralarda rahat dururken mesela rahat rahat işimize gidip geliyoruz, rahat huzur içinde yatıyoruz, ama o çocuklarımızın sayesinde hala sınırda çatışıyorlar. O yüzden tabii ki olaylar azaldı, o zamandan bu yana şehit haberleri çok almıyoruz. İnşallah hiç öyle haberler almayız. Kahrolurlar inşallah, perişan olurlar, kendi kanlarında boğulsunlar inşallah" diye konuştu.

"Cezaevinden o teröristleri çıkarmayın"

Oğlunun o tarihte nişanlı olduğunu anlatan anne Yıldırım, "Hayali evlenmekti, nişanlısını o kadar çok seviyordu ki. Seda isimli nişanlısının ismini sadece 'Sedam' olarak söylüyordu. O Kurban Bayramı'nda da gelecekti. Devletimizden istediğimiz çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. Bunlar dışarıya hiç çıkamasınlar. İtirafçı olup aftan yararlanmak istiyorlar ya, kesinlikle o aftan yararlanmasınlar. O delikten çıkmasınlar, onlar daha nefes alıp orada kaldıklarına dua etsinler. Bizim çocuklarımız, bak yıllardır nefes almıyor. Biz şimdi buradan oğlumun yanına gideceğiz. Ben mezar taşınla dertleşiyorum biliyor musunuz? Orada ağlıyorum, orada seviyorum. Ama onların çocukları hiç değilse orada nefes alıyor. O yüzden yani tek isteğim onların o delikten çıkmaması" diye konuştu.

"İnsansız hava araçlarıyla Allah'a şükür teröristlerin daha iyi belini kırıyoruz"

Şehidin babası Metin Özdemir ise, devletin insansız hava araçlarıyla terörle daha iyi mücadele ettiğini ifade ederek, şehit haberinin alınması ve daha sonra yaşananları şöyle anlattı;

"Vallahi 9 yıl aynı acılar aynı sürüyor, devam ediyor. Badana yapıp hazırlık, yapıyorduk. İşte oğlan gelecekti, bayram geliyordu. Bir de düğünümüz vardı. O akşam düğüne gittik eşimle sonra eve geri geldim. Daha televizyonu yeni kurduk. 'Hakkari'de patlama' haberi ile tabii ki biz telaş yaptık, hanım bilmiyordu. Sabah oldu işte eşim işe gitti ben de çıktım, boya falan yapılacaktı. Ben de gideyim hem çarşıya boya falan alayım dedim. Bir kahvehaneye girdim orada televizyon açıktı. Haberler devam ediyordu. Bir yalan dediler bir doğru dediler, en sonunda yaralı dediler öylelikle haberim oldu. Devletimiz şu anda daha güçlü, o zamanlar insansız hava araçları yoktu. Şimdi onlar var, Allah'a şükür teröristlerin daha iyi belini kırıyoruz. Yok oldukları haberlerini aldıkça seviniyorum, o yönden mutluyuz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Özdemir, 3-sayfa, Dağlıca, Hakkari, Terör, Eylül, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Ailelerinin Acısı Devam Ediyor - Son Dakika


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Ailelerinin Acısı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement