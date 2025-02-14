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Şehit Osman Oktay'ın naaşı İzmir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Suriye'nin kuzeyinde üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak şehit olan Osman Oktay'ın naaşı, Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından son yolcuğuna uğurlanacağı İzmir'e uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Osman Oktay'ın naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Osman Oktay'ın naaşı, sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ve İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere askeri uçakla İzmir'e gönderildi. Törene şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Şehitkamil Belediyesi Umut Yılmaz, şehidin silah arkadaşları ve kent protokolü katıldı.