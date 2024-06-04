Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika
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Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Kayseri'de eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı. Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesinin, yarın Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

04.06.2024 14:04
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Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Eskişehir'e şehit ateşi düştü

ESKİŞEHİR - Kayseri'de eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız, şehit oldu.

İzmir'de bulunan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olan ve eğitim uçuşları için görevlendirme ile Kayseri'ye giden Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şeyma Özen ile evli olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in 9 yaşında kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi. Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in annesi Zarife Özen'in 1978 yılında hayatını kaybettiği öğrenilirken, şehadet haberi babası Mehmet Yüksel Özen'e verildi.

Özen ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ağabeyinin de Hava Pilot Albay olduğu öğrenildi.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesinin, yarın Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika


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