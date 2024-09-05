Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, Isparta\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pençe 1-2 Harekat bölgesine intikal halinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe 1-2 Harekat bölgesine intikal halinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan için Senirkent ilçesine bağlı Gençali Köyü Köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman; AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi Isparta Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin eşi Nazan Ayan, annesi Gülümser Ayan ve kız kardeşi Elif Ayan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerek güçlükle ayakta durdu. Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında dualar eşliğinde top aracına konularak köy mezarlığına defnedildi. - ISPARTA