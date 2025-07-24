Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu\'nun naaşı memleketi Edirne\'ye uğurlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Edirne'ye gönderildi.

Kaza, dün Malatya- Kayseri kara yolu üzerindeki Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Kazada, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz ile birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 28 yaşındaki Üsteğmen Tuğrul Özsu, şehit düştü.

Şehidin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından askeri yetkililer tarafından alınarak Malatya Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenle Hava Savunma Üsteğmen Özsu'nun naaşı, Edirne'ye uğurlandı.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, askeri yetkililer ve kurum amirleri katıldı. - MALATYA