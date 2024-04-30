Şehit Uzman Çavuş'un baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş'un baba ocağına acı haber verildi

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Şehit Uzman Çavuş'un baba ocağına acı haber verildi Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın Hatay'daki baba evine acı haber verildi.

30.04.2024 19:54
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Şehit Uzman Çavuş'un baba ocağına acı haber verildi

HATAY - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın Hatay'daki baba evine acı haber verildi.

Şırnak'ın Kayaboyun köyü mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş'ın Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş'ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş\'un baba ocağına acı haber verildi
Kaynak: İHA

Şırnak, Hatay, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Uzman Çavuş'un baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika


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