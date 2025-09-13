Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil İçin Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'milletimizin başı sağ olsun' notuyla yaptığı paylaşımda, "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi. - ANKARA