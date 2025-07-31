Şehit Yakınları ve Gazilerden Selçuk Bayraktar'a Teşekkür - Son Dakika
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Şehit Yakınları ve Gazilerden Selçuk Bayraktar'a Teşekkür

Şehit Yakınları ve Gazilerden Selçuk Bayraktar\'a Teşekkür
31.07.2025 09:16
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Şehit yakınları ve gaziler, Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin genç mühendisleri ve girişimcileri için bir rol model olduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Bayraktar'ın savunma sanayiindeki atılımlarıyla bağımsızlığın ve milli onurun simgesi haline geldiğini ifade etti. Bayraktar ve ekibinin azmi, gençlere cesaret aşılayarak yerli ve milli üretimi teşvik ettiğini vurguladı.

Şehit yakınları ve gaziler, Selçuk Bayraktar'ın ülkemizin genç mühendislerine, bilim insanlarına ve girişimcilerine rol model olduğunu belirterek, "Bu toprakların evladı, azmin ve aklın timsali, milli teknoloji hamlemizin öncüsü Selçuk Bayraktar'a milletçe teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Köklerinden aldığı ilhamla gökyüzüne imza atan, gençlere hayal kurmayı, üretmeyi ve başarmayı öğreten Selçuk Bayraktar'ın; sadece bir mühendis veya girişimci değil, aynı zamanda bir vizyon, inanç ve dava adamı olduğunu dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'yi kendi SİHA'larını, İHA'larını, insansız hava araçlarını üreten bir ülke konumuna taşıyan; savunma sanayini bağımsız ve güçlü kılan bu büyük atılımın ardında Bayraktar ve ekibinin gecesini gündüzüne katan fedakarlığı olduğunu söyledi. Gündüz, "Bir milletin kaderi, hayal kuran ve o hayal uğruna ter döken insanların ellerinde şekillenir. Bugün Bayraktar TB2 ve Akıncı, sadece birer teknoloji ürünü değil; bağımsızlığımızın, milli onurumuzun ve istikbal mücadelemizin somut nişanesi olmuştur. Selçuk Bayraktar, ülkemizin genç mühendislerine, bilim insanlarına ve girişimcilerine rol model olmuş; "Yapamazlar" diyenlere inat, "Biz yaparız" diyerek cesaret aşılamıştır. Rahmetli Özdemir Bayraktarın oğlu Selçuk Bayraktar böyle vatan, millet, bayrak sevdalısı bir babadan ülkesinin geleceğini düşünen hayırlı bir evlat olur. Selçuk Bayraktar babasının misyon ve vizyonu tamamlayarak yoluna devam etmektedir. Biz dernek olarak; ülkemizi dünyada söz sahibi yapan, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan, gökyüzünü ve sınırlarımızı bize yeniden emanet eden, yerli ve milli üretimi hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştüren Selçuk Bayraktar'a gönülden teşekkür ediyor; kendisini, ekibini ve Baykar ailesini yürekten kutluyoruz. Bu millet, size ve sizin gibi vatan için çalışan herkese minnettardır" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Teknoloji, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Yakınları ve Gazilerden Selçuk Bayraktar'a Teşekkür - Son Dakika

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