Şehitkamil'de Çöp Cezaları Başladı - Son Dakika
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Şehitkamil'de Çöp Cezaları Başladı

Şehitkamil\'de Çöp Cezaları Başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından çöp konteyneri önünde araç park eden ve çöpleri yere atan vatandaşlar tespit edilerek para cezası uygulanacak.

17.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Şehitkamil Belediyesi tarafından çöp konteyneri önünde araç park eden ve çöpleri yere atan vatandaşlar tespit edilerek para cezası uygulanacak.

Şehitkamil'de son günlerde sistematik bir şekilde artan çöp konteyneri boşken yanına atıkların atılması büyük tepki çekti. Şehitkamil Belediyesi temizlik ekiplerinin 7/24 temizlik mesaisine rağmen, art niyetli olarak değerlendirilen davranışlara karşılık çözüm geliştirildi. Yeni uygulama ile Şehitkamil Belediyesi tarafından çöp konteyneri önünde araç park eden ve çöpleri yere atan vatandaşlar tespit edilerek para cezası uygulanacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe temizliğinde yeni bir dönem başlatıldı. Aylardır başlatılan temizlik seferberliğine rağmen kimi vatandaşlar tarafından çöpler, konteynerler boş olmasına rağmen bilinçli bir şekilde etrafına atılıyor. Son günlerde daha çok rastlanan çirkin manzara karşısında Şehitkamil Belediyesi tarafından yeni bir uygulama başlatıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez başlattığı "Temiz bir Şehitkamil" hedefi doğrultusunda ilçe genelinde adeta temizlik seferberliği başlatıldı. Yeni yatırımlar ve personel sayısı artırılarak, kent merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda temizlik çalışmaları başlatıldı. Periyodik olarak günün belli saatlerinde sokaklar temizlenip, çöp konteynerleri de boşaltılıyor.

Boş konteynerlerin etrafı çöplerle doldu

Ancak vatandaşların büyük beğenisini alan temizlik seferberliği, suistimal edildi. Özellikle kent merkezinde, araç ve yaya trafiğinin yoğun bölgelerde kimi vatandaşlar tarafından çöpler, boş olmasına rağmen konteynere atılmıyor. Birçok mahallede konteynerler boş iken, etrafı çöpten geçilmiyor.

Çöplerini etrafa atanlara para cezası

Konteyner boş olmasına rağmen çöplerin neden içerisine atılmadığı merak konusu olurken, vatandaşlardan büyük tepki topladı. Son günlerde sistematik olarak sıkça rastlanan olumsuz manzara karşısında Şehitkamil Belediyesi tarafından da inceleme başlatıldı. Art niyetli olarak değerlendirilen, davranışa karşı aynı zamanda bir çözüm geliştirildi. Belediye ekiplerince yürürlüğü giren uygulama ile çöplerini bilinçli bir şekilde konteyner dışına atan kişiler ile çöp konteyneri önüne araç park ederek, konteynerlerin boşaltılmasını engelleyen araç sahipleri tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan hafta sonu ilçenin birçok bölgesinde benzer görüntüler yaşandı. Belediye ekiplerinde çöplerini etrafa atan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılarak, para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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