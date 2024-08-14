Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yangın Sonrası Mahalleyi Ziyaret Etti

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Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım ile birlikte Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası mahalleyi ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Yıldırım, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek yangın hakkında bilgi aldı ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Dün Yukarıçobanisa Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı ve mahalledeki bazı evleri tehlikeye attı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım beraberindeki Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım ile birlikte yangın sonrasında mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, mahalle sakinlerinin yaşadıkları endişeleri paylaşmaları üzerine Yıldırım, yangının ardından oluşan hasarın en kısa sürede giderilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti. Yıldırım, incelemelerin ardından mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Mahalle sakinleri de, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yangın sonrası gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti. - MANİSA