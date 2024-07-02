Şehzadeler Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

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Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada son günlerde Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve başkan yardımcılarının isimlerinin kullanılarak para talep edildiği yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığı belirtilerek vatandaşların bu tip dolandırıcılara itibar etmemeleri istendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı art niyetli kişilerin vatandaşları telefonla arayarak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve belediye başkan yardımcılarının ismini kullanarak para toplamaya çalıştığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Şehzadeler Belediyesi olarak böyle bir kampanya ve para toplamak gibi bir çalışmamız olmamıştır, olamaz. Vatandaşlarımızdan talebimiz bu tür aramalarda bulunan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise ihbar etmeleri ve Şehzadeler Belediye'mize bildirmeleridir. Vatandaşlarımızın bu şekilde talepte bulunan dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur." - MANİSA