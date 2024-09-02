Şehzadeler ilçesinde sağanak yağış sonrası devrilen ağaçlar kaldırıldı - Son Dakika
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Şehzadeler ilçesinde sağanak yağış sonrası devrilen ağaçlar kaldırıldı

Şehzadeler ilçesinde sağanak yağış sonrası devrilen ağaçlar kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, Şehzadeler Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

02.09.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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Şehzadeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, Şehzadeler Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod vererek yağış uyarısında bulunduğu Manisa'da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış Şehzadeler ilçesinde de çok sayıda ağacın devrilmesine ve dalların kırılmasına neden oldu. Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağış sonrası ilçede devrilen ağaçları ve kırılan dalları kaldırarak olabilecek bir tehlikenin önüne geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Durbay, "Dün akşam meydana gelen şiddetli sağanak yağıştan ilçemiz de etkilendi. Ekiplerimiz, bazı mahallelerimizde devrilen ağaçlar ve kırılan dalları kaldırarak olabilecek kazaların önüne geçti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Sağanak yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehzadeler ilçesinde sağanak yağış sonrası devrilen ağaçlar kaldırıldı - Son Dakika

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