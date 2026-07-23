Burdur şeker fabrikası’na ’kötü koku’ cezası - Son Dakika
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Burdur şeker fabrikası’na ’kötü koku’ cezası

Burdur şeker fabrikası’na ’kötü koku’ cezası
23.07.2026 14:31  Güncelleme: 14:39
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Burdur Şeker Fabrikası çevresinde yaşayan vatandaşlar, fabrikadan yayılan kötü koku ve sinek yoğunluğu nedeniyle şikayetçi oldu. Burdur Belediyesi, fabrikaya 3 bin 705 lira idari para cezası uyguladı. Belediye Başkanı, sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

Burdur Şeker Fabrikası çevresinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde fabrika sahasından yayılan kötü koku ve artan sinek yoğunluğu nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi. Burdur Belediyesi de konuyla alakalı yaptığı çalışmanın ardından fabrikaya 3 bin 705 lira idari para cezası uyguladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nın çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcak havaların etkisiyle fabrikanın bulunduğu bölgeden yayılan kötü kokunun zaman zaman dayanılmaz hale geldi. Fabrika bahçesinde bekletilen küspeler nedeniyle çevreye yayılan kokuya son günlerde yoğun sinek oluşumunun da eklendiğini belirten mahalle sakinleri evlerinin kapı ve pencerelerini açmakta zorlandıklarını ifade etti. Akşam saatlerinde kokunun daha belirgin hissedildiğini, sinek yoğunluğu nedeniyle balkon ve bahçelerde vakit geçiremediklerini dile getirdi. Durumun hem yaşam kalitesini düşürdüğünü hem de hijyen açısından endişe oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin soruna kalıcı çözüm üretmesini beklediklerini kaydetti.

Belediyeden de fabrikaya 3 bin 705 lira ceza

Öte yandan, Burdur Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından fabrikaya 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halktan gelen yoğun şikayetler üzerine Burdur Şeker Fabrikası'na tarihinde ilk kez idari para cezası uygulandığını duyurdu. Açıklamada Ercengiz, "Halkımızdan gelen haklı yoğun şikayetler nedeniyle bugün belki de tarihinde ilk kez Burdur Şeker Fabrikası'na idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. 1955 yılından beri hizmet eden fabrikamız önemli bir ekonomik değer olan küspeyi ilk kez sahasında kokuttu. Eskiden pancarını teslim eden çiftçi sıraya girer küspesini alır ve köyüne geri dönerdi. Şimdi ise küspeden de ayrı gelir etmek üzere satışa çıkıyor zaten zorda olan üretici kendi küspesini alamayınca hem hammadde ziyan oluyor hem de hayvancılık yapan çiftçinin girdi maliyetleri artıyor. Buradan ilgili devlet büyüklerimize sesleniyorum; 2026-27 sezonundan itibaren yine eski günlerde olduğu gibi pancar yetiştiricimize kesilen pancarın küspesini verelim. Böylece ne bu kötü kokuya maruz kalır ne de üreticimizin mağdur olmasına. Bu sıcak yaz gününde kapı pencere açamayan değerli halkımızın haklı isyanına lütfen kulak verelim" dedi.

Kaynak: İHA

Burdur Belediyesi, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Burdur, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur şeker fabrikası’na ’kötü koku’ cezası - Son Dakika

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