Sel, Şırnak'ta Göçerleri Vurdu
Sel, Şırnak'ta Göçerleri Vurdu

30.03.2026 21:39
Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağanak yağış, göçerlerin kışlaklarını etkileyerek hayvan kaybına yol açtı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Cudi Dağı eteklerinde konaklayan göçerleri olumsuz etkiledi. Sel sularının bastığı kışlaklarda yaşam çadırları zarar görürken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Aksu köyü yakınlarında bulunan kışlaklarda yaşayan göçerler, aniden bastıran sağanak sonrası oluşan taşkınla karşı karşıya kaldı. Sel suları çadırları sürüklerken, hayvan sürülerinde de kayıplar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 koyun ve 3 yavru kuzu selde telef oldu. Göçerler, sel nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden acil yardım ve zararlarının karşılanmasını talep etti. Yetkililerin kısa sürede bölgeye gelerek inceleme yapmaları bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Göçmenler, 3. Sayfa, Silopi, Şırnak, Son Dakika

