Sel sularına kapıldığı belirtilen 56 yaşındaki erkeğin cesedi Kağıthane\'de bulundu

Sel sularına kapıldığı belirtilen 56 yaşındaki erkeğin cesedi Kağıthane'de bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprü ayağına takılı bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtilen 56 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu belirlendi.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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