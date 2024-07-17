Selçuk'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.55 sıralarında Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.
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