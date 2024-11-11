Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan korkutan haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan usta sanatçı, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.
ABD turnesine çıkan ve uzun süredir kaptığı virüs nedeniyle sağlık sorunları ile uğraşan Selda Bağcan, programını iptal etti. Bağcan, kararını doktorunun tavsiyesiyle verdiğini dile getirdi.
Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi. Son hali de ortaya çıkan Selda Bağcan'ın oldukça bitkin gözüktüğü de dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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