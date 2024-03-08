Selde 6 kişiye mezar olan işletme ile ilgili ilk duruşma 14 saat sürdü

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Selde 6 kişiye mezar olan o işletme ile ilgi ilk duruşma 14 saat sürdü

KIRKLARELİ - Geçtiğimiz yıl Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili ilk duruşma 14 saat sürdü.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Tutuklanan işletme sahibi Bülent Bayrak'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B, tutuksuz sanık Büşra G. ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz, Yasemin Demir, Çiçek Dinç ve Nermin Akbıyık ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Cenan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılırken tutuksuz sanık Sevcan U. duruşmaya katılmadı.

Kimlik kontrolü ile başlayan duruşmada müştekiler mahkeme heyetinin reddi ile reddi hakim ve davanın nakli talebinde bulunurken avukatların taleplere ilişkin görüşleri alındı.

Daha sonra duruşmaya ara verildi. Verilen aranın adından reddi hakim talepleri reddedildi.

Tutuklu sanık Bülent B. savunma yaptı. Bülent B. savunmasında 2014 yılından babası ile kurdukları şirket ile araziyi satın aldıklarını ifade etti. Turistlik tesis kurmak için 18 yapı yaptıklarını söyledi.

Bülent B. savunmasında "Ben de orada olsaydım hayatımı kaybedecektim. Sel sabaha doğru oldu, bana herhangi bir şey söylenmedi. Valiliğin sel uyarısından da haberdar değilim. Eğer cami veya jandarma megafonu ile anons yapılsaydı daha dikkat çekerdi. Daha önce böyle uyarılar yapılmış ama böyle sel olmamıştı" dedi.

Yıkım kararına ilişkin savunma yapan Bülent B. bildirgenin kendisine ulaşmadığını ve konaklamaların bilgisi dışında aldığını aktardı.

Meydana gelen selde herkesin kurtulacağını belirten Bülent B. kuzunun bile su birikintisinden kurtulurdu diye savunma yaptı.

Savunmasının üzerine selde kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa "Benim çocuğum kuzu mu hadsiz?" şekilden tepki gösterdi. Tepkinin üzerine Yaşa, rahatsızlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri adliyeye geldi. Belirli süre duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından tutuksuz sanık Büşra G. ile Cenan A. Bülent B'nin akrabalığı nedeniyle şirketi kısa süreliğine kendisine devrettiğini iddia ettiler.

Selde yaralı olarak kutulan Hüseyin Duman ise bungalovların devrilmesi ile etrafa savrulduklarını ifade ederek "Bir gece önce tanıştığımız ve yan bungalovda kalan çifte seslendim. Sesimi duyuramayınca yüzerek onların olduğu eve gittim ve uyandırdım. Onlar bulundukları yerden kaçmaya çalıştılar ancak suyun debisi yükselince sulara kapılarak gözden kayboldular. Bizimde kaçma ihtimalimiz yoktu. Çocukları alıp bungalovun ikinci katına çıktık. Su evin ikinci katında olmamıza rağmen boğazımıza kadar yükselmişti. Bungalov devrildi hepimiz ayrı yere savrulduk. Hepimiz akıntıya kapıldık" dedi.

Selde kızı ve damadı hayatını kaybeden Safiye Yaşa da sanıkların en ağır ceza alması gerektiğini belirterek bu davanın örnek olmasını ve başka bir kimsenin canı yanmasın diye konuştu.

Müşteki ve sanık avukatları arasında çıkan tartışmayla mahkemeye ara verildi. Aranın ardından 8 tanık dinlendi. Zaman zaman gergin geçen duruşma tam 14 saat sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Bülent B'nin tutuklu halinin devamını diğer sanıkların adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmalarına devam edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline devamına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılıp tutuksuz yargılanmalarına karar verirken mahkeme ileri tarihe ertelendi.