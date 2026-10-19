Selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in aracı bulundu, kendisi Haliç'te aranıyor - Son Dakika
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Selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in aracı bulundu, kendisi Haliç'te aranıyor

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Selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin\'in aracı bulundu, kendisi Haliç\'te aranıyor
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İstanbul'da sağanak sonrası selde otomobiliyle sulara kapılan 63 yaşındaki Ahmet Derin'i arama çalışmaları Haliç ve çevresinde bot ve dronlarla sürüyor. Ağabeyi Haydar Derin, aracın bulunduğunu ancak kendisine ulaşılamadığını belirtirken aile Haliç kıyısında iyi haber bekliyor.

İstanbul'da meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aramaların Haliç ve çevresinde yoğunlaştırıldığı çalışmalarda ekipler, denizden botlarla ve havadan dronlarla tarama yaparken, iki çocuk babası Derin'in ailesi de kıyıda gelecek iyi bir haberi bekliyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde aracıyla birlikte sulara kapılan Ahmet Derin'e ulaşmak için çok sayıda ekip seferber oldu. Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri arama çalışmalarına botlarla destek veriyor. Haliç ve çevresinde sürdürülen çalışmalarda su yüzeyi ve kıyı kesimleri taranırken, havadan dronlarla da arama yapılıyor.

Haliç kıyısında ailesinin acı bekleyişi

İki çocuk babası Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar Derin ve aile yakınları, kardeşlerinden gelecek haberi alabilmek için Haliç kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor. Günlerdir devam eden belirsizlik nedeniyle büyük üzüntü yaşayan aile, arama çalışmalarının bir an önce sonuç vermesini istedi.

"Aracını bulduk, kendisinden haber yok"

Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar Derin, kardeşinin olay günü Ayazağa'da otomobiliyle birlikte sel sularına kapıldığını belirterek, aracın bulunmasına rağmen kardeşine henüz ulaşılamadığını söyledi. Derin, kardeşinin yanında bulunan arkadaşı Ahmet Usta'nın bulunduğunu, ancak kardeşinin kayıp olduğunu ifade ederek, "Kardeşim Ahmet, en son kaybolan kişi. Onu da aramaya devam ediyorlar. İnşallah bulacağız. Olay günü Ayazağa'da arabasıyla beraber suya kapıldı. Arabası bulundu, kendisi bulunmadı. Yanında bir arkadaşı vardı, Ahmet Usta. O bulundu, kardeşim bulunamadı" dedi.

"Haliç'te Unkapanı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar arıyorlar"

Arama çalışmalarının Haliç'te devam ettiğini aktaran Haydar Derin, ekiplerin Unkapanı ile Galata Köprüsü arasındaki bölgede de tarama yaptığını belirtti. Kardeşinden gelecek iyi haberi umutla beklediklerini dile getiren Derin, "Şu anda Haliç'te arıyorlar. Unkapanı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar tarama yapılıyor. Nerede çıkacak, bekliyoruz. İnşallah buluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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