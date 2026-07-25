Selfie Faciası: 13 Yaşındaki Kız Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
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Selfie Faciası: 13 Yaşındaki Kız Sulama Kanalına Düştü

Selfie Faciası: 13 Yaşındaki Kız Sulama Kanalına Düştü
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Batman'da selfie çekerken sulama kanalına düşen 13 yaşındaki kız, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Doğa Sitesi arkasında selfie çekmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Sitesi arkasındaki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla bulunduğu sırada selfie çekmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden suya girerek çocuğu kanaldan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sulama kanalları çevresinde yaşanan benzer olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selfie Faciası: 13 Yaşındaki Kız Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika

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