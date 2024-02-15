Selin vurduğu mahallede vatandaşlara çorba ikramı
ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan mahallede, sıcak çorba, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yaptı.
Kentte, dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle, sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlara sıcak çorba ikramı
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan kırsal Kaynaklı Mahallesinde vatandaşlara, su, sıcak çorba, kek ve meyve suyu dağıttı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı kritik bir galibiyet aldı. Mücadele boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera, 90. dakikada yaptığı surat kurtarışıyla takımını hayatta tuttu. Muslera'nın bu kurtarışı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve maçın adamı ilan edildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
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