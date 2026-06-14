Şemdinli'de Kanlı Aile Trajedisi - Son Dakika
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Şemdinli'de Kanlı Aile Trajedisi

Şemdinli\'de Kanlı Aile Trajedisi
14.06.2026 11:00
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Uzman çavuş, kayınpederinin evinde 4 kişiyi öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli'de Kanlı Aile Trajedisi - Son Dakika

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