Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

Zonguldak\'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Şenköy köyünde yakınlarının haber alamadığı 71 yaşındaki adamın av tüfeğiyle evinde kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

09.03.2025 22:25
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı.

AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR ETTİ

Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuci:
    Aynen bende yapacam bu işi 16 48 Yanıtla
  • 81855655As:
    inşallah kaza ile olmuştur.çünkü islami inancımıza göre,Allahın verdiği canı Allah alır.telafısı ve affı yoktur. 46 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    14 bin lira emekli maaşıyla yaşam mücaelesi vermeye daha fazla dayanamadı. 30 16 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    71 yasinda adam ne yasar ki inthr eder anlamiyorum.Turkiyeniz bunalimda iyice ... 32 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    ekp hükümeti maneviyatı da bitirdi Allah korkusunu da ülkenin yarısından çoğu yaşayan ölü torununa bayramlık alamaz halde emekliler ne yapsın adamlar 23 12 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Maneviyâtın bittiği bedenlerde felâketler başlar : @alivuralhoca Allah(c.c)Yâkınlarına metânet dileriz. 16 6 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îyi raştirilsin cinayettir 5 9 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    İntihar ettiğini hiç zannetmiyorum olabilirde hade diyelim intihar etti sen o kadar yaşadın 71 sene dayandın sabredemedinmi eğer intihar ise vay haline... 6 6 Yanıtla
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