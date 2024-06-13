Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Artırdı - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Artırdı

Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve şeker gibi bayram gıdalarının üretimi ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. İncelemelerde hijyen, sağlık şartları ve genel temizlik kuralları kontrol edildi.

13.06.2024 17:10
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Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören ürünlerin imal edildiği işletmeler başta olmak üzere, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık müesseselere yönelik denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile harekete geçen Serdivan Zabıta Ekipleri tatlı ve şeker gibi bayram geleneğini yaşatan gıdaların üretimi ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. İncelemeleri gerçekleştiren ekipler hammadde kullanımından hijyen ortamına, sağlık şartlarına kadar her şeyi titizlikle kontrol etti. Habersiz yapılan denetimlerde tezgahlar, ürünler, fırınlar ve çalışan personeller de tek tek incelendi. Denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına bakan Zabıta Ekipleri, imalatta kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrolden geçirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Artırdı - Son Dakika
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