Serdivan'da 47 Yaşında Kadın Ölü Bulundu

3.Sayfa

İsrail\'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular

Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"

Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran mesaj

2 gündür kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan 47 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi 202'nolu Sokak üzerinde yalnız yaşayan Sibel Efe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü olarak buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evinde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi Sibel Efe'nin Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu ve eşinden ayrı olduğu öğrenildi.