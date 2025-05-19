Serdivan\'da Araç Yangını

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçta yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince, alevlere teslim olan araca müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA