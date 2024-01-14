 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Serdivan'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Serdivan'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin çatısı ve ikinci katı tamamen yanarken, olayın sebebi henüz belirlenemedi. Yangın sonucunda evden geriye sadece yanmış tahta yığınları kaldı. Elektrik kontağı veya sobadan çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Serdivan\'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı
14.01.2024 - 13:21,
Abone Ol

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangından geriye yanmış tahta yığınları kaldı.

Selahiye Mahallesi, 18 Nisan Caddesi, Uzel Sokak'ta İ.T.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evin çatısı ve ikinci katı alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle evden geriye yanmış tahta yığınları kaldı. Elektrik kontağı yada sobadan çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Serdivan, Selahiye, İtfaiye, Sakarya, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika


14:29
Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı

Son Dakika
14:29 Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Serdivan'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement