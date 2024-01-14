Serdivan\'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangından geriye yanmış tahta yığınları kaldı.

Selahiye Mahallesi, 18 Nisan Caddesi, Uzel Sokak'ta İ.T.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evin çatısı ve ikinci katı alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle evden geriye yanmış tahta yığınları kaldı. Elektrik kontağı yada sobadan çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA