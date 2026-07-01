Serdivan'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 859 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde T.T. (40) isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 859 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. - SAKARYA