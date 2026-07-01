Serdivan'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Serdivan'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu

01.07.2026 11:31
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis, 859 gümrük kaçağı cinsel ürün ele geçirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 859 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde T.T. (40) isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 859 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Serdivan, Sakarya, Ekonomi, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serdivan'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu - Son Dakika

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