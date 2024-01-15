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Serdivan'da koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı - Son Dakika
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Serdivan'da koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir koltuk üretimi atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın maddi hasara yol açarken, atölyede zarar görmeyen eşyalar dışarı çıkarıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Serdivan\'da koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı
15.01.2024 - 01:25,
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda H.K.'ye ait koltuk üretimi yapılan atölyede henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle atölyede zarar görmeyen eşyalar ise çevredekiler ve çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun dumana sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı - Son Dakika


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