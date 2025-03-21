Seren Serengil Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Her şeyi yasaklıyorsunuz - Son Dakika
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Seren Serengil Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Her şeyi yasaklıyorsunuz

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Sunucu Seren Serengil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek, "Biz annemizden babamızdan bu kadar şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın duymadık. Yani hiçbir şey istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz" dedi.

21.03.2025 09:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı, sosyal medya bant daraltma uygulaması yapıldı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Tepkiler her geçen dakika artarken yurt genelinde çok sayıda protesto yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de toplanan on binlere seslendi. Özgür Özel'in "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun; evet, evet, evet" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi. Bakan Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi. Sunucu Seren Serengil'den de konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HER ŞEYİ YASAKLIYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından Bakan Yerlikaya'ya seslendiği 3 video paylaşan Serengil, "Her şeyi yasaklıyorsunuz" dedi. Videoda takipçilerine, hayvan düşmanlarına ve sessiz kalan sanat camiasına tepki gösteren Serengil şu ifadeleri kullandı:

"Yani biz annemizden babamızdan bu kadar şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın duymadık. Yani hiçbir şey istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı.

Yani sizce insanlar, birçok sanatçı, iş insanı, sporcu konuşmuyor. Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben. Ama yani o zaman sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak. Size karşı gelen kin ve nefrete sürüklüyor halkı diye hapse gidecek, sosyal medyadan olan biteni paylaşmayacak. Miting yapmayacak, fikrini söylemeyecek, köpekler toplanacak. Biz evde oturacağız. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi?

Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Sizin gibi olmasa da. Ben benim gibi olmayan çok insanı sevmeyi denedim hayatımda ve sevdim. Siz de deneyin. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor.

Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için. Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye.

Benim umurumda değil, birinin de söylemesi lazım ya. Rica ediyorum sizden siyasi savaşınızın şeklini şemalını beğenip beğenmediğimi anlatmayacağım ama lütfen bize karşı biraz daha insanca davranın."

Seren Serengil Bakan Yerlikaya\'ya seslendi: Her şeyi yasaklıyorsunuz

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Son Dakika 3.Sayfa Seren Serengil Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Her şeyi yasaklıyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ayhan Murat:
    senin oranı kimse yasaklamadı istediğin ne varsa kullan 146 102 Yanıtla
    Suzi:
    Onun bunun çocuğu olmasan sende böyle yazmazdın. 1 0
    Ömer GNC:
    suzi - aynı lafı sana da geçerli 0 0
  • aragorn:
    yaw senin babandan kalma mirasın olmasa hangi vasıf ve sıftat ile iş yapabilir ve bu kadar boş havlarsın 131 63 Yanıtla
  • hn9q65vc7n:
    İşine gelmiyor o yüzden anlamıyorsun seren hanım siz sadece işinize gelenleri anlıyorsunuz 120 63 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    konuşuyorsunya işte,neyi yasakladı. 110 52 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Rahmetli baban bile seni kapının önüne koymuş, İstenmiyorsun işte, Kalk git sende Amerika'ya falan. 100 52 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zaten annen baban şunu yapma bunu yapma demediği için bu haldesin 95 37 Yanıtla
  • Halkın Sesi:
    boş beleş abla 81 36 Yanıtla
  • 6490203:
    doğru demiş hemen gözaltı ve tutuklama 37 58 Yanıtla
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