Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Geçen hafta, Beykoz'da program çıkışında Akın'a yönelik düzenlenen saldırıda ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, saldırının faillerini bulmak için harekete geçmiş ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldükleri belirtildi.

30.09.2024 11:21
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Fenerbahçeli eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, geçtiğimiz hafta program çıkışı saldırıya uğramıştı.

AYAKLARINA ATEŞ ETTİLER

Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alımıştı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Serhat Akın\'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK:
    Boşuna dememişler ELİNE BELİNE DİLİNE sahip çık 2 20 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    isterse 16 şüpheliyi adliyeye sevk edin..bu olayı kim ve kimler yaptırdı.onu tespit edin.. 12 0 Yanıtla
  • cem akçay:
    A.k. Ve A.I. yokmu aralarında? 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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