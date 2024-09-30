Fenerbahçeli eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, geçtiğimiz hafta program çıkışı saldırıya uğramıştı.
Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alımıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)