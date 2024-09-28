Serhat Akın Olayında Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Serhat Akın Olayında Şüpheliler Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Serhat Akın'ın yaralanma olayına karışan tüm şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

28.09.2024 22:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan ve silahı kullanan O. D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü., şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T.'nin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonda ise şüphelilerin kullandığı 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade etti. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın Olayında Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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