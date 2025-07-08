Serik'te Çöp Konteynerinde Yangın: Telef Olan Köpek Bulundu - Son Dakika
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Serik'te Çöp Konteynerinde Yangın: Telef Olan Köpek Bulundu

Serik\'te Çöp Konteynerinde Yangın: Telef Olan Köpek Bulundu
08.07.2025 16:55
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Antalya'nın Serik ilçesinde çöp konteynırında çıkan yangında bir köpek telef oldu. Polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çöp konteynırında çıkan yangını vatandaşlar hortumla söndürdü. Yangının ardından konteyner içerisinden bir köpeğin telef olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi 3186 Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan çöp konteynerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hortumla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangına ilk müdahale eden isimlerden Sadi Köse, kötü koku fark edince konteynerin içine baktığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çöp konteynırı yanıyor dediler, hemen geldim. Hortumla yangını söndürdüm. Daha sonra koku gelmeye başladı. Konteynerin içine baktığımda önce çocuk cesedi sandım. Sonra dışarı çıkarınca köpek olduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Kimin yapmış olabileceği konusunda bir fikrim yok."

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan köpekle ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Köpeği konteynere bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te Çöp Konteynerinde Yangın: Telef Olan Köpek Bulundu - Son Dakika

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