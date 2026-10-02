Serik'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 12'sine adli kontrol verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 kişinin gözaltına alındığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında, 8 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli hakkında ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı verildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Eylül Salı günü sabah saatlerinde 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, ilk olarak 14 şüpheli gözaltına alınırken, il dışında olduğu tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli hakkında ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı verildi.