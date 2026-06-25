Besiciye ait konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi. - Son Dakika
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Besiciye ait konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi.

25.06.2026 17:38
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Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir konteyner, çıkan yangın sonucu içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri alevleri saman balyalarına sıçramadan söndürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde ikamette bulunan konteyner, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Serik ilçesi Cumalı Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede besicilik yapan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen konteynerden aniden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, yoğun dumanı ve alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

İçindeki eşyalarla birlikte küle döndü

Kısa sürede bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve saman balyalarına sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası konteynerle birlikte içinde bulunan tüm eşyalar zarar gördü. Şans eseri yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besiciye ait konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi. - Son Dakika

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