Serik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

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Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 08.30 sıralarında Serik ilçesi Kökez mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mızrap Y. idaresindeki 42 KD 816 plakalı otomobil ile Abdullah Kürşat S. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Kürşat S. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Abdullah Kürşat S. ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Mızrap Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.