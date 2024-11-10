Serik'te Pamuk Deposunda Yangın

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Pamuk deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bir pamuk deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi Çandır mahallesinde meydana geldi. Bir pamuk deposunun sıkıştırılmış pamuk balyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların depodan çıkan dumanı fark edip 112 ye yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makinesi ile çıkarıldı

Duman çıktığı belirlenen 5 adet sıkıştırılmış pamuk balyası depoya ait iş makinası yardımıyla bahçeye çıkartıldı. 2 İtfaiye aracının müdahalesi ile balyalar kısa sürede söndürüldü. Olayda depo içerisinde bulunan 5 adet sıkıştırılmış pamuk balyası yanarak zarar görürken yangın maddi hasarla atlatıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.