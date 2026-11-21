Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken duman çıkan aracını yol kenarına çeken sürücü, karşı şeritten siren çalarak geçen itfaiye ekiplerini görünce başka bir yerde yangın çıktığını sanıp dua etti. Ekiplerin kendi aracının yanında durmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan sürücünün o anları tebessüm ettirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi D400 Karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 07 BIP 337 plakalı hafif ticari araçtan duman çıktığını gören diğer araç sürücüleri durumu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbardan habersiz aracından çıkan dumanı fark eden sürücü Sadi Bülbül, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeyi başkasına gidiyor sandı

Yaşadığı olayın şokuyla ilk etapta durumun ciddiyetini fark edemeyen Bülbül, o sırada karşı şeritten siren çalarak geçen itfaiye araçlarını gördü. İtfaiyenin başka bir bölgedeki yangına müdahaleye gittiğini düşünen Bülbül, dua etmeye başladı. Ancak ekiplerin manevra yaparak kendi aracının yanında durmasıyla Bülbül büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı kontrollerini yaparken, Bülbül, durumunun iyi olduğunu ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

"Çok şaşırdım"

Yaşadığı ilginç anları anlatan Sadi Bülbül, şunları söyledi:

"Araçtan duman çıkınca hemen kenara çektim. O an ne olduğunu ilk başta ben de tam anlamadım. İtfaiye karşıdan geçince 'Herhalde bir yerde yangın var, Allah yardımcıları olsun' dedim. Bir baktım buraya geldiler, ben de çok şaşırdım."

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana gelen şirket aracının, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.