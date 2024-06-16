Serik'te Tartışma Sonucu Baba Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde, babanın tabancasından çıkan kurşun oğlunun boynuna isabet etti. Olayda 26 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi, Haspınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kök (62) ile oğlu İsmail Kök, (26) arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Mustafa Kök, tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun ise oğlu İsmail Kök'ün boyun bölgesine isabet etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, araç içinde bulunan İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde aracında bekleyen baba Mustafa Kök ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İsmail Kök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA