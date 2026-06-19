Serik\'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında belirlenen 15 şüpheliden 9'u Antalya İl jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Serik İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Serik Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, sevk sırasında adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA