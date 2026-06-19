Serik'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Serik'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Serik\'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
19.06.2026 10:35
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında belirlenen 15 şüpheliden 9'u Antalya İl jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Serik İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Serik Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, sevk sırasında adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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