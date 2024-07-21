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Serinlemek için girdiği ırmakta kayboldu

TOKAT - Tokat'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam diyor.

Olay 15.00 sıralarında Erbaa ilçesi Kale köyü mevkinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Sinan Öztürk, arkaşları ile pikniğe gitti. Öztürk serinlemek için Yeşilırmak'a girdi. Öztürk bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı ve ardından kayboldu. Öztürk'ün suda kaybolduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine sevk edilen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.