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Servis aracı ile tur aracı böyle çarpıştı: 2 turist yaralandı

ANTALYA - Antalya'da servis aracı ile tur arabasının çarpışması sonucunda 2 turist yaralandı.

Manavgat ilçesi, D-400 Karayolu Kızılağaç kavşağında tur aracı ile otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 turist yaralandı. Otel servisinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana gelen kazanın ardından, D-400 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ali Köken'in kullandığı 07 C 74763 plakalı otel servisi ile Kızılağaç ışıklı kavşağında yan yoldan kavşağa giren Ahmet Ağaç'ın kullandığı ve içerisinde 2 turistin bulunduğu 63 AHH 322 plakalı aracın kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Puaova Lenka (Danimarka) ve Kurak Pavel (Çek Cumhuriyeti) isimli turistlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; otel servisi sürücüsü Ali Köken, kendisine yeni kırmızı yandığını, duramayarak geçtiğini söyledi.