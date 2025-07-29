Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel\'den ilk açıklama

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..', 'Baht Oyunu' ve 'Sakla' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Cemre Baysel, geçirdiği operasyon sonrası hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem de endişelendirdi.

Son olarak sosyal medya hesabından bir hastane fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Baysel, göğsünde 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi İstanbul Altunizade'de özel bir hastanede aldırdığını duyurdu. Yapılan tetkikler sonucunda kitlenin iyi huylu olduğunun anlaşılması ise hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

Ameliyat sonrası çekilen bir kareyi paylaşan Cemre Baysel, takipçilerine şu mesajı iletti, "Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyor ve hissediyorum. İyiyim, daha iyi olacağım."

Hayranları, Baysel'in paylaşımının altına destek mesajları yağdırırken, ünlü oyuncunun kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.