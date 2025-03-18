Sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt hayatını kaybetti

Sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

18.03.2025 11:28
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Diyarbakır'ın sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde inşaat ve sağlık alanlarında önemli yatırımlar yapan 75 yaşındaki Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği kalp krizi sonrasında sabaha karşı 03.30 sularında özel bir hastanede yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Evli ve 5 çocuk babası olan İdikurt, bölgede hayır sahibi olarak tanınan işadamı olmanın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da önemli yatırımlara ismini yazdırmıştı. Yaptığı hayırlarla bilinen, yatırımlarla bölge halkının gönlünde taht kuran Hacı Hasan İdikurt tarafından 2012 yılında Elazığ'da yaptırılan Özel Damla Hastanesi Başbakanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

İdikurt'un cenazesi Odabaşı Bal Caminde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında defnedilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevilen işadamı Hacı Hasan İdikurt hayatını kaybetti - Son Dakika

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