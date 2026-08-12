Seydikemer’deki orman yangınına 7 hava aracı ile müdahale ediliyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Seydiler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.30'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personelle karadan müdahale sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangına 5 helikopter ve 2 uçak olmak üzere toplamda 7 hava aracı ile havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Seydiler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale başlatırken, hava araçları da sortiler gerçekleştirerek çalışmalara destek verdi.
Yangına 5 helikopter ve 2 uçak olmak üzere toplam 7 hava aracı ile müdahale edilirken, karada ise 13 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer görev yapıyor. Toplam 105 personel görev aldığı öğrenilen yangında ekiplerin alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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