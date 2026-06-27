Seydikemer\'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Gölbent Mahallesi yakınlarında bulunan zirai alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan yangına müdahaleye başladı. Yangına 3 helikopter, 1 uçak ile havadan; 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesi ve çok sayıda personel ile karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA